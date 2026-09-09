“Chichero” representará a Panamá en los Premios Goya y buscará una nominación al Óscar

La película “Chichero”, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, fue seleccionada oficialmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al país en los Premios Goya 2027 y buscar una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

La producción, ganadora del Concurso Fondo de Cine 2023, narra la historia de Josué, un joven que huye del conflicto armado en el Perú de los años ochenta con el sueño de convertirse en campeón de boxeo y construir un futuro mejor para su familia.

Lejos de su tierra y sin recursos, Josué migra a Panamá donde sobrevive vendiendo chichas y empanadas en las calles, hasta que su destino se cruza con el de Gaby, una joven que también enfrenta sus propias batallas personales.

En medio de la precariedad, la soledad y la lucha por abrirse camino en el pugilismo, ambos protagonistas descubren en el otro una inesperada esperanza y deben decidir cuánto están dispuestos a sacrificar por sus metas.

Esta obra, descrita como un relato de migración, amor y resistencia, cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y QFilms, destacando que el viaje de cruzar fronteras a menudo demuestra que la pelea más importante ocurre fuera del ring.

El largometraje tendrá su esperado estreno comercial en las salas de cine de Panamá a finales de septiembre de 2026.