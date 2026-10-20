Christina Applegate dice que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló este martes que recibió un diagnóstico errado de esclerosis múltiple, cinco años después de anunciar que padecía la enfermedad autoinmune.

Applegate, estrella de “Casado con hijos” y “Muertos para mí”, dijo en un episodio de su podcast “MeSsy” que después de algunos nuevos exámenes, su doctora le informó que nunca había tenido esclerosis múltiple, contrario a lo que se creía.

“Es difícil decirlo, pero vino a mi habitación y me dijo ‘Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’”, relató Applegate, quien conduce el espacio sobre esa enfermedad junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler (“Los Soprano”).

“Yo no me sentí para nada feliz. Todos los demás estaban tan contentos”, refirió.

La actriz explicó que la información le causó incertidumbre, dado que sufre síntomas que la debilitan.

“No recibes un diagnóstico errado y de repente estás mejor (...) De hecho, empeoré”, comentó.

“Estoy otra vez al principio, no sé lo que ocurre conmigo. Y eso requerirá que mis médicos investiguen para entender qué ha ocurrido desde 2021, y por qué pasó esto”, agregó.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y sin cura que afecta el sistema nervioso central y daña la mielina, que recubre las fibras nerviosas.

Puede causar entumecimiento, debilidad, dificultad para caminar y alteraciones de la visión, entre otros síntomas.

Dado que no existe un único examen médico para determinar si una persona sufre la enfermedad, los diagnósticos erróneos son “bastante comunes”, dijo la doctora Marwa Kaisey, del centro médico Cedars-Sinai, en el podcast.

Sigler, la coanfitriona de Applegate, fue diagnosticada con la enfermedad hace 25 años, cuando aún filmaba la serie “Los Soprano”.