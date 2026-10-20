Reabre renovada sala de hemodiálisis del Hospital Dra. Susana Jones Cano

Unos 120 pacientes de Panamá Este podrán retomar sus tratamientos en la renovada Sala B de Hemodiálisis del Hospital Dra. Susana Jones Cano, luego de cuatro meses de trabajos de mejoras en sus instalaciones, anunció el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.

Los trabajos incluyeron la incorporación de nuevos equipos y adecuaciones en la infraestructura, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones de atención a los pacientes que requieren este tratamiento.

La disponibilidad de un espacio adecuado, seguro y cercano a sus hogares es fundamental para quienes reciben hemodiálisis, un procedimiento que requiere atención periódica y especializada, resaltó Mon.