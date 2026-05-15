Christine D’Clario y Kairo Worship se preparan para una noche de fe y adoración

Panamá está listo para vivir la esperada “Noche de Adoración”, un evento que reunirá este 16 de mayo en la Comunidad Apostólica Hosanna a la reconocida cantante cristiana Christine D’Clario y a la agrupación dominicana Kairo Worship.

La actividad se convertirá en un espacio de encuentro espiritual, unión familiar y reflexión, en medio de los desafíos sociales y emocionales que afectan actualmente a muchas familias y jóvenes. Los organizadores señalaron que la jornada estará enfocada en transmitir mensajes de esperanza, restauración y paz a través de la música y la adoración.

Durante la noche, los asistentes podrán participar de momentos de alabanza, ministración espiritual y canciones que han impactado a miles de creyentes en distintos países. El evento también pretende fortalecer los lazos familiares y promover mensajes positivos en tiempos marcados por conflictos emocionales, violencia e inseguridad.

Christine D’Clario, una de las voces más reconocidas de la música cristiana contemporánea en español, mencionó que presentará en su repertorio canciones como: “Como Dijiste”, “No Hay Lugar Más Alto” y “Rey”, temas que se han convertido en himnos de adoración dentro de la comunidad cristiana. La artista ha sido nominada a los Latin Grammy y reconocida por producciones como “Eterno Live” y “Más Profundo”.

Por su parte, integrantes de Kairo Worship expresaron sentirse felices de visitar Panamá y compartir con la comunidad cristiana del país en una noche enfocada en la adoración y el encuentro con Jesús. El grupo señaló que esperan vivir una experiencia especial junto a las personas que asistirán al evento y conectar con “una amplia comunidad que adora”.

La “Noche de Adoración” se desarrollará desde las 7:00 p.m., en la Comunidad Apostólica Hosanna y promete reunir a cientos de creyentes en una jornada enfocada en la fe y la restauración espiritual. Los boletos se encuentran disponibles en las oficinas de Hosanna Visión, en PanaTickets y a través del número 200-7100.