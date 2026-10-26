Científicos detectan por primera vez ADN de un parásito en una abeja silvestre de Panamá

Un equipo de científicos identificó por primera vez ADN compatible con Nosema ceranae, un parásito conocido por afectar a las abejas productoras de miel, en Euglossa imperialis, una abeja silvestre de las orquídeas nativa de los bosques tropicales. El hallazgo forma parte de un estudio publicado en la revista internacional Environmental Entomology (volumen 55, número 5), con la participación de Gaspar Bruner-Montero, investigador de la Estación Científica COIBA-AIP.

La investigación analizó 82 abejas macho recolectadas en el Parque Nacional Camino de Cruces y en Ciudad del Saber mediante pruebas moleculares de PCR. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre ambas localidades: un 77.3% de positividad en Camino de Cruces frente a un 31.6% en Ciudad del Saber, sin que se identificaran variaciones estacionales entre la época seca y la lluviosa ni factores ambientales claros que expliquen esta diferencia.

Los autores advierten que detectar ADN no equivale a demostrar una infección activa o una enfermedad. El microorganismo podría encontrarse en el tracto digestivo debido al contacto con flores contaminadas, sin reproducirse dentro del insecto. Por ello, el estudio recomienda realizar la secuenciación de los productos de PCR, observaciones microscópicas y pruebas experimentales. “Gran parte de nuestro conocimiento proviene de abejas productoras de miel, pero sabemos relativamente poco sobre estas interacciones en los polinizadores silvestres de los bosques tropicales”, explicó Bruner-Montero.

Las abejas de las orquídeas son polinizadoras clave de la flora tropical y un componente fundamental de la biodiversidad americana. La revisión incluida en el estudio también registró asociaciones de Nosema ceranae con al menos 19 géneros de himenópteros, lo que abre nuevas interrogantes sobre las rutas de exposición en flores compartidas y la necesidad de ampliar el monitoreo sobre la salud de los polinizadores nativos en Panamá.