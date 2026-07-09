Científicos respaldan veto presidencial a la reforma sobre arrecifes coralinos

Científicos de la Estación Científica Coiba AIP respaldaron la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de vetar el Proyecto de Ley 571, el cual pretendía modificar la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados.

El sustento del veto presidencial se basó en análisis e informes técnicos del Comité Nacional de Arrecifes, integrado por especialistas de Coiba AIP, el Ministerio de Ambiente, la ARAP y la Universidad de Panamá, principalmente biólogos marinos y expertos en arrecifes coralinos, quienes evaluaron los posibles efectos de la reforma desde una perspectiva científica y técnica.

Al respecto, el doctor Edgardo Díaz-Ferguson, director de Coiba AIP, señaló que la ciencia fortalece la toma de decisiones y reduce la incertidumbre, al tiempo que elogió la cooperación interinstitucional para robustecer la gobernanza ambiental.

“La ciencia no sustituye la toma de decisiones; la fortalece. Aporta evidencia, reduce la incertidumbre y permite comprender las consecuencias de cada acción. Cuando un país decide con base en la ciencia, protege mejor su biodiversidad y construye un desarrollo más sostenible. La conservación marina requiere conocimiento, pero también cooperación. Cuando científicos, universidades y autoridades trabajan con un mismo propósito, las decisiones cuentan con una base técnica mucho más sólida. Ese trabajo conjunto fortalece la gobernanza ambiental y genera confianza en las políticas públicas”.

Finalmente, la institución recordó el valor ecológico y socioeconómico de los arrecifes en el Caribe y el Pacífico —como los del Parque Nacional Coiba, Patrimonio Mundial de la UNESCO— por su rol en la pesca, el turismo y la mitigación del cambio climático, reafirmando su compromiso de seguir generando investigaciones que guíen el manejo sostenible de los océanos en el país.Desde hace más de dos décadas, la Estación Científica Coiba AIP desarrolla investigaciones sobre biodiversidad marina, arrecifes coralinos, conectividad ecológica, genética, pesquerías y cambio climático, generando conocimiento que fortalece la gestión ambiental y contribuye a la toma de decisiones para el manejo sostenible de los recursos marinos.