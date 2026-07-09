$!Feria fortalecerá al artesano con talleres y capacitación

La Feria Nacional de Artesanías espera superar los $2 millones en ventas y consolidarse como el principal escaparate del talento artesanal panameño.

El director nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura, Algis Díaz, informó que esta edición ocupará la capacidad máxima de Atlapa y presentará varias novedades, entre ellas una nueva página web que reunirá información sobre los artesanos participantes, los concursos y sus reglamentos. Asimismo, contará con un mapa interactivo para que puedan ubicar cada puesto, así como stands de la Ciudad de las Artes y del Centro de Arte y Cultura de Colón.

Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, Díaz señaló que el propósito es reconocer el trabajo de quienes llegan desde las comunidades más apartadas para compartir piezas elaboradas con técnicas transmitidas de generación en generación.

Durante los cinco días, el público podrá disfrutar, además de la exhibición y venta de artesanías, de concursos, bailes folclóricos, espacios de patrocinadores y musicales con más de 5,000 artistas en tarima, cada noche a las 8:30 p.m.