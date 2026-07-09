Cultura

Feria fortalecerá al artesano con talleres y capacitación

Con la participación de 677 artesanos de todas las provincias y comarcas del país, la Feria Nacional de Artesanías abrirá del 29 de julio al 2 de agosto

Feria fortalecerá al artesano con talleres y capacitación
MiCultura | Artesano creando tortugas de madera en la feria.
Feria fortalecerá al artesano con talleres y capacitación
Maribel Salomón
09 de julio de 2026

La Feria Nacional de Artesanías espera superar los $2 millones en ventas y consolidarse como el principal escaparate del talento artesanal panameño.

El director nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura, Algis Díaz, informó que esta edición ocupará la capacidad máxima de Atlapa y presentará varias novedades, entre ellas una nueva página web que reunirá información sobre los artesanos participantes, los concursos y sus reglamentos. Asimismo, contará con un mapa interactivo para que puedan ubicar cada puesto, así como stands de la Ciudad de las Artes y del Centro de Arte y Cultura de Colón.

Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, Díaz señaló que el propósito es reconocer el trabajo de quienes llegan desde las comunidades más apartadas para compartir piezas elaboradas con técnicas transmitidas de generación en generación.

Durante los cinco días, el público podrá disfrutar, además de la exhibición y venta de artesanías, de concursos, bailes folclóricos, espacios de patrocinadores y musicales con más de 5,000 artistas en tarima, cada noche a las 8:30 p.m.

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Millones de ventas fue lo recaudado en el 2025, esperan superar esta cifra.
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