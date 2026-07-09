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Una veintena de nuevas iniciativas llegan a la AN

El nuevo periodo de sesiones arranca con una carga de iniciativas enfocadas en el bienestar social y laboral. Destacan reformas para garantizar pensiones alimenticias, proteger a pacientes crónicos y mejorar la atención en la CSS.

Una veintena de nuevas iniciativas llegan a la AN
Thaylin Jiménez
09 de julio de 2026

Al menos 20 propuestas legislativas han sido presentadas ante la Asamblea Nacional durante el inicio del nuevo periodo de sesiones, abordando temas como anticorrupción, salud, derechos laborales, protección al consumidor y deporte.

Entre las iniciativas destacan proyectos para declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública, establecer el derecho a la desconexión digital laboral, crear mecanismos para mejorar la entrega de medicamentos y la atención de pacientes en la Caja de Seguro Social, regular los activos digitales en materia sucesoria y eliminar la denominada “prueba idónea” en las investigaciones contra diputados.

La agenda también incluye propuestas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, proteger laboralmente a personas con enfermedades crónicas, sancionar el amaño de competencias deportivas, convocar a un plebiscito sobre la reactivación minera en Donoso y fortalecer los derechos de los consumidores.

Los proyectos han llegado al hemiciclo por parte de diputados de distintas bancadas y ahora serán evaluados por las comisiones legislativas correspondientes.

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La primera legislatura del tercer periodo anual de sesiones ordinarias 2026-2027 se instaló el pasado 1 de julio
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