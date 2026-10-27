Cierran indefinidamente el sector de La Cascada en el Parque Nacional Chagres por riesgos en la zona

El sector de La Cascada, ubicado en el río Chagres, dentro del Parque Nacional Chagres, permanecerá cerrado de forma indefinida debido a los riesgos detectados en el área, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

La medida se adoptó tras un deslave ocurrido recientemente, en el que un agente de la Policía Nacional resultó lesionado. El oficial recibió atención médica y se encuentra estable.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) analizará las causas del incidente, incluida la posible influencia del reciente sismo. En coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), también realizará inspecciones del terreno para determinar las condiciones de seguridad y establecer las medidas correspondientes.

Mientras se desarrollan estas evaluaciones, el ingreso al sector de La Cascada está prohibido para nacionales y extranjeros, sin excepciones, hasta nuevo aviso. La reapertura dependerá de que las autoridades confirmen que el lugar es seguro.

MiAMBIENTE aclaró que el resto de los sitios y sectores del Parque Nacional Chagres continúa operando con normalidad.

La entidad exhortó a los operadores turísticos y visitantes a respetar el cierre y evitar acercarse al área restringida, priorizando la seguridad de todas las personas.