Cine, arte y educación en la Francofonía 2026

La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia en Panamá continúan celebrando la Francofonía 2026 con una variada programación cultural que se extenderá hasta el 24 de marzo, reuniendo a 13 embajadas miembros de la Organización Internacional de la Francofonía.

Entre las actividades destacan la inauguración de la exposición “Réseaux invisibles: des infrastructures de lumière” en la Alianza Francesa, proyecciones de cine como “Une sœur” y “Hire”, el recorrido por la sala “Construyendo el Canal de Panamá” en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, así como las películas “La Gyranthera” y “Milonga”.

La agenda también incluye el Mercadito de los Sabores Francófonos en el Parque Andrés Bello, una conferencia virtual por Twitch sobre cómo los videojuegos reflejan las culturas, una feria de oportunidades educativas y laborales, y el concierto “Un Air Deux Momes”, con Corentin Restif y Emilie Manescau en el Teatro en Círculo. La mayoría de las actividades son gratuitas y abiertas al público.