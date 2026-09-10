Más que un ataque de nostalgia, el coleccionismo de juguetes ha evolucionado en Panamá para atraer a nuevos fanáticos, tanto de espectadores como para que tomen el relevo y se atrevan a coleccionar.

“Ser coleccionista involucra aprender, en mi caso, conocer el mundo automotriz. Es sumergirte en esa historia, descubrir las marcas de los autos, te hace explorar y tener un sentimiento de pertenencia a esas marcas de vehículos, esos pedacitos de historia que significan esos modelos a escala”, indicó César Cruz, de Carritos Sale Panamá.

Durante el pasado fin de semana, al menos ocho comunidades de coleccionismo de Panamá se dieron cita en una exposición organizada por Action Figures Panamá, dentro de la Comic Con Panamá 2026, en el Panama Convention Center, en Amador, Ciudad de Panamá, donde los asistentes se deleitaron de cientos de piezas de populares franquicias del cine, cómics, manga y de la cultura pop y geek en general.

A lo largo del año, estos grupos organizan tanto de manera individual como conjunta, sus exhibiciones en centros comerciales, universidades, escuelas, convenciones, entre otros sitios.

Los coleccionistas señalaron que iniciaron a reunir piezas alusivas a sus películas, caricaturas y demás franquicias favoritas para conectar con su infancia, un pasatiempo que terminó ocupando un importante espacio en su rutina diaria, pero reconocen que, aunque es una actividad, en momentos, complicada, sigue siendo gratificante y no interrumpe sus quehaceres ni quita tiempo con sus seres queridos.