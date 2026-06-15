Colón abre sus puertas al financiamiento de las artes escénicas iberoamericanas.

El acceso a fondos internacionales ha sido una barrera histórica para los creadores de las provincias panameñas. Sin embargo, la llegada del Programa IBERESCENA al Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) promete acortar esa distancia, conectando el talento local con recursos de más de una decena de países de la región.

Durante el encuentro, la secretaria técnica del programa, Zaida Sánchez Rico, explicó de manera directa los requisitos, plazos y categorías de postulación a los gestores locales. La iniciativa busca potenciar la creación, coproducción y formación teatral y dancística en una provincia con una tradición escénica viva.

“Durante años hemos dicho que el talento de Colón no tiene nada que envidiarle a ninguna capital del continente. Lo que faltaba era el puente. Hoy ese puente tiene nombre: IBERESCENA”, afirmó Abel Aronátegui, director del CACCO.

Este financiamiento no funciona como una donación, sino como una inversión en proyectos con visión de continuidad. Por ello, el CACCO se ha propuesto acompañar de manera sostenida a los colectivos locales para fortalecer su capacidad de planificación, formulación y rendición de cuentas.

“No queremos que esto sea una visita bonita que se recuerde en fotos. Queremos que dentro de un año haya un proyecto colonense financiado por IBERESCENA. Esa es la verdadera medida del éxito”, expresó Aronátegui.

La presencia de la gestora cultural colonense Aixa Góndola, previa beneficiaria del fondo, sirvió como prueba tangible de que la postulación desde la provincia es posible. De este modo, el CACCO se consolida como un articulador clave entre el ecosistema creativo local y las plataformas de cooperación regional.