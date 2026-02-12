Cultura

Colón se queda sin carnavales este año

A pocos días de la fiesta del rey Momo, la Junta Directiva del Carnaval colonense anunció la suspensión del evento

Colón se queda sin carnavales este año
@carnavalalegoria26 | Yaileen Acosta era la reina 2026.
Zulema Emanuel
12 de febrero de 2026
