Comic Con Panamá 2026 trae a figuras de “One Piece”, “Dragon Ball” y “Sailor Moon”

La cultura pop volverá a tomar Panamá con la séptima edición de Comic Con Panamá 2026, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Panama Convention Center, con invitados internacionales que prometen atraer a fanáticos del anime, las series y el cine.

Entre los primeros artistas confirmados están Lera Abova, actriz del live action de “One Piece” de Netflix, y las reconocidas voces del doblaje latinoamericano Carlos Segundo y Patricia Acevedo.

Abova interpreta a Miss All Sunday, conocida como Nico Robin, en la segunda temporada de “One Piece”. La actriz también cuenta con participaciones en producciones como “Anna”, dirigida por Luc Besson, y “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”.

Por su parte, Carlos Segundo es reconocido por dar voz a Piccolo en “Dragon Ball”, Woody en “Toy Story” y Severus Snape en la saga de “Harry Potter”. Patricia Acevedo, otra de las invitadas, es la voz de Sailor Moon, Lisa Simpson y Milk en “Dragon Ball”.

Los tres artistas compartirán con el público en presentaciones y entrevistas en tarima. También estarán disponibles experiencias Meet & Greet, con opciones de fotografías, autógrafos y otros formatos, según cada artista.

La convención contará además con Artist Alley, Zona Shopping, Zona de Coleccionistas, Zona Gaming, talleres, experiencias interactivas y el tradicional Concurso de Cosplay.

Como novedad, este año se incorpora el Trading Cards Zone, un espacio dedicado a las cartas coleccionables, donde los aficionados podrán comprar, intercambiar y ampliar sus colecciones.

Las entradas para Comic Con Panamá 2026 y los Meet & Greet ya están disponibles a través de Panatickets y el sitio oficial del evento. La organización adelantó que todavía quedan más invitados y sorpresas por anunciar.