Confianza: la habilidad más importante para el futuro

Las empresas cuentan con más información que nunca. Los indicadores forman parte de prácticamente todas las decisiones de negocio: ventas, productividad, alcance, eficiencia, rentabilidad y crecimiento. Sin embargo, en medio de la obsesión por los datos, existe un activo que sigue siendo determinante para el éxito profesional y empresarial, aunque pocas veces aparece reflejado en un reporte y es la confianza.

Para Esmeralda Recinos, conferencista, capacitadora, profesora universitaria y experta en posicionamiento e influencia, la capacidad de construir relaciones genuinas se ha convertido en una de las competencias más importantes del entorno actual.

“Cuando alguien me pregunta cuál es la habilidad más importante para el futuro, mi respuesta rara vez tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial o herramientas digitales. Todas son importantes, pero ninguna reemplaza la capacidad de conectar con otros seres humanos”, afirma.

En un contexto donde la automatización avanza rápidamente y donde cada vez más procesos son gestionados por plataformas y algoritmos, Recinos considera que las habilidades humanas están adquiriendo un valor aún mayor.

“Los negocios siguen siendo realizados por personas. Las decisiones importantes siguen siendo tomadas por personas. Y la confianza continúa depositándose en personas”, señala.

Según explica, durante décadas se enseñó que vender consistía en convencer, presentar argumentos y cerrar negocios. Sin embargo, la dinámica comercial actual es diferente. Los clientes tienen acceso a información, comparan opciones en segundos y reciben múltiples ofertas cada día.

“La mayoría de las personas ya sabe qué compra, cuánto cuesta y cuáles son sus alternativas. Lo que realmente marca la diferencia es quién genera la confianza suficiente para convertirse en su elección”, comenta.

Esa confianza, asegura, no se construye en una sola reunión ni en una presentación brillante.

“Se construye cuando cumplimos lo prometido. Cuando damos seguimiento. Cuando aportamos valor antes de esperar algo a cambio. Cuando nos interesamos genuinamente por ayudar a otros a alcanzar sus objetivos”, resaltó.

A lo largo de más de tres décadas trabajando con empresas, marcas y equipos comerciales, Recinos ha observado un patrón recurrente entre quienes logran construir carreras sólidas y sostenibles.

“Las mejores oportunidades profesionales que he visto no surgieron de una propuesta enviada por correo. Surgieron de una conversación. De una recomendación. De una relación cultivada durante años”, afirmó.

Por ello, considera que el verdadero patrimonio profesional de una persona no está únicamente en sus conocimientos técnicos, sino en la confianza que ha logrado construir a lo largo del tiempo.

Para la especialista, escuchar, comprender, conectar e influir positivamente serán habilidades cada vez más valoradas en los próximos años, especialmente en un entorno donde la tecnología continuará nivelando capacidades técnicas entre profesionales y organizaciones.

Y concluye con una reflexión que resume la esencia de su visión sobre el liderazgo, las ventas y las relaciones humanas: “Al final, más allá de los productos, las empresas o los cargos, todo sigue reduciéndose a algo muy simple: las personas hacen negocios con personas”.