Conquistan los Premios Estela

Z.Emanuel | La agrupación panameña Los Rabanes se consagró como la gran protagonista de la décima edición de los Premios Estela, realizada en la ciudad de Guatemala y producida por TV Azteca, al alzarse con el galardón a Mejor Canción Reggaetón por su tema “La Máscara”, en colaboración con Lennox y Charlee Wa (Charlie Way), coronando así una noche de cinco nominaciones respaldada por PANAIE.

Más allá del trofeo, la banda liderada por Emilio Regueira marcó la pauta artística de la velada al formar parte del opening oficial y protagonizar el show de cierre, interpretando sus grandes éxitos como parte de su gira conmemorativa por su 30 aniversario, titulada “3 Décadas Una Actitud”.

El éxito de la banda en tierras guatemaltecas, que incluyó la participación de Emilio Regueira en los paneles académicos del Estela Week, reafirma la internacionalización del rock y la fusión panameña, en una gala que también rindió tributo al talento nacional al premiar a Nenito Vargas y Los Plumas Negras como los más sonados.