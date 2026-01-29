Conquistará Alpes Suizos con su obra

Z.Emanuel | El renombrado artista panameño Aristides Ureña Ramos será el invitado de honor en el prestigioso Festival Internacional de Globos (FIB 2026) en Suiza.

A partir de hoy, el pintor transformará la recepción del museo interactivo Espace Ballon, en la región de Pays-d’Enhaut, en su taller personal. Allí creará en vivo una obra inspirada en los paisajes alpinos y los coloridos globos aerostáticos, pieza que pasará a formar parte de la colección permanente de esta emblemática sede.

Al ser consultado sobre si incluiría elementos de su tierra, el artista lo confirmó con emoción: “Mi obra es un popurrí de tantas cosas que hacen parte de mis vivencias... es así que mi corazón late con la energía de mi grande Patria Panamá”.

Para Ureña Ramos, esta creación será un excelente puente cultural entre sus raíces en Santiago de Veraguas y las montañas de Château-d’Œx, reafirmando su compromiso con el arte a escala global.