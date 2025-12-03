Corea del Sur aprueba una ley que prohíbe lanzar globos hacia el Norte

El Parlamento surcoreano aprobó una ley que prohíbe lanzar globos no tripulados en las zonas de exclusión aérea, informó este miércoles el gobierno, una medida destinada a frenar el envío de panfletos y propaganda contra el Norte por esa vía.

"Una enmienda a la Ley de Seguridad Aérea, que prohíbe el vuelo de todos los globos no tripulados en zonas de exclusión aérea, se aprobó en sesión plenaria de la Asamblea Nacional" el martes, aseguró el Ministerio de Unificación de Seúl en un comunicado enviado a la AFP.

Corea del Norte afirmó el año pasado que había "demostrado" que el Sur envió aparatos voladores para lanzar folletos propagandísticos sobre su capital, un acto que el ejército de Seúl no ha confirmado.

Más temprano el miércoles, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo que consideraba que debía disculparse ante Corea del Norte por una orden de su predecesor, acusado de enviar drones y folletos propagandísticos al otro lado de la frontera.

"Siento que debería disculparme, pero dudo en decirlo en voz alta", aseguró en una conferencia de prensa con motivo del primer aniversario de la declaración de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, que provocó que el país se sumiera brevemente en el caos y condujo a su destitución.

"Me preocupa que, si lo hago, pueda utilizarse como munición para batallas ideológicas o acusaciones de ser pro-Corea del Norte", añadió.

La fiscalía acusó a Yoon de ordenar al ejército de Seúl que sobrevolara Pyongyang con drones y distribuyera panfletos contra Corea del Norte, para provocar una respuesta del régimen de Kim Jong Un.

Según esas acusaciones, Yoon quería aprovechar un eventual ataque del Norte para justificar la declaración de la ley marcial, bajo el pretexto de una emergencia nacional.

Los fiscales acusaron al exmandatario el mes pasado de ayudar al enemigo.

Lee ha tomado varias medidas para aliviar las tensiones desde que asumió el cargo en junio, entre ellas la retirada de los altavoces de propaganda a lo largo de la frontera.