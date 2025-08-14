Corte Suprema surcoreana falla que la pegajosa canción “Baby Shark” no constituye plagio

La Corte Suprema de Corea del Sur dictaminó el jueves que la popular canción infantil surcoreana “Baby Shark” no constituye plagio, al rechazar así la demanda por derechos de autor presentada por un compositor estadounidense.

Con su pegajosa letra, el video “Baby Shark Dance” es el más visto en YouTube con más de 16.000 millones de visitas, aproximadamente el doble que el segundo, “Despacito”, y el tercero, “Wheels on the Bus”.

En 2019, el compositor neoyorquino Johnny Only, cuyo nombre real es Jonathan Wright, presentó una demanda en Seúl al alegar que el éxito de 2015 “Baby Shark”, de la compañía emergente educativa surcoreana SmartStudy, copiaba una canción suya publicada en 2011.

Only exigía una indemnización equivalente a 21.700 dólares y acusaba a la empresa de copiar elementos de su obra, como la línea de bajo y el ritmo.

SmartStudy, ahora conocida como The Pinkfong Company, argumentó que su versión era una adaptación de una clásica melodía infantil estadounidense que no está protegida por derechos de autor.

La Corte Suprema de Corea del Sur dejó en firme este jueves dos fallos de tribunales inferiores que en 2021 y 2023 habían descartado alguna violación a la propiedad intelectual.

Pinkfong declaró el jueves que la decisión confirma que “Baby Shark” se basa en “una canción tradicional para cantar en grupo que ha pasado a ser de dominio público”.

La empresa afirmó que dio “un nuevo giro al tema añadiéndole un ritmo alegre y una melodía pegadiza, convirtiéndola en el icono de la cultura pop que es hoy en día”.

Only no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.