$!¿Cuál es el momento ideal para ejercitarse?

El estudio “Relación dosis-respuesta entre el ejercicio vespertino y el sueño”, publicado en Nature Communications analizó a miles de personas y concluyó que el ejercicio realizado por la tarde-noche puede afectar negativamente el descanso cuando es intenso y termina a menos de cuatro horas de la hora de dormir.

Para Brandon Davis, nutricionista y coach deportivo, la clave no está únicamente en el horario. “La mayor parte de las adaptaciones físicas y los resultados se consolidan gracias a la regularidad”, afirma.

No obstante, señala que “las actividades de muy alta intensidad o de larga duración deberían realizarse preferentemente durante la mañana, ya que el entrenamiento nocturno vigoroso podría afectar la calidad del sueño”.

Por su parte, el doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Minsa, recuerda que “el cuerpo humano está hecho para mantenerse en constante movimiento” y que la actividad física es fundamental para la salud física y mental.

Añade que “el mejor rendimiento suele darse entre las 5 y 7 de la tarde”, lo que obliga a encontrar un equilibrio entre rendimiento y descanso. El estudio explica que la actividad física de baja intensidad o realizada con mayor antelación no mostró efectos perjudiciales, lo que sugiere que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse antes de dormir.