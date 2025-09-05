Danny Ocean inició su gira mundial en Panamá con invitados de lujo

La noche en Panamá se llenó de energía con el esperado concierto del venezolano Danny Ocean, quien eligió al país como el primer destino de su gira mundial, marcando así un inicio especial y lleno de sorpresas.

El espectáculo arrancó con talento local: Carlos Vallarino y Mar María fueron los encargados de abrir el evento, preparando al público con su música. Luego, la venezolana Elena Rose subió al escenario para deleitar con varios de sus éxitos y encender aún más el ambiente.

Finalmente, Danny Ocean conquistó a los asistentes con un repertorio cargado de sus grandes éxitos, entre ellos “Imagínate”, “Dembow”, “Fuera del mercado”, “Vuelve”, “Apartamento”, “Pronto”, “Besarnos de cero”, “Me rehúso” y “Replay”. Cada tema fue coreado con fuerza por el público, que no dejó de bailar y cantar en toda la noche.

La sorpresa llegó a mitad de su presentación, cuando el artista panameño Sech apareció en tarima para cantar junto al venezolano el tema “Priti”, desatando la euforia y convirtiendo la noche en un momento inolvidable.

Con un derroche de buena vibra, Danny Ocean agradeció el cariño recibido y destacó que Panamá ha sido el primer país que visita en esta gira, un detalle que hizo la experiencia aún más significativa para sus fanáticos locales.