Danza, festivales y giras marcarán la temporada 2026 del Ballet Nacional

El Ballet Nacional de Panamá, del Ministerio de Cultura, presentó oficialmente su Agenda Artística 2026, una temporada que contempla más de 30 actividades entre grandes producciones del repertorio clásico, galas especiales, un festival internacional, funciones conmemorativas y giras nacionales e internacionales.

Durante la conferencia de prensa, la institución también destacó el impacto alcanzado durante el 2025, cuando más de 47 mil personas asistieron y participaron en sus presentaciones a lo largo del año, reflejando el creciente interés del público por la danza y el fortalecimiento del ballet en el país.

La temporada iniciará formalmente con uno de los títulos más emblemáticos del repertorio universal: El Lago de los Cisnes, que se presentará del 27 al 29 de marzo en el Teatro Aurea Baby Torrijos. La obra regresa con nuevas interpretaciones, la participación de bailarines invitados y coreografía de Konstantin Kostjukov.

En abril, la compañía realizará una gira internacional a México del 14 al 19, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y el intercambio artístico con compañías y públicos internacionales.

Ese mismo mes, el Ballet Nacional celebrará el Día Internacional de la Danza con funciones especiales el 25 y 26 de abril en el Teatro Nacional, donde presentará un repertorio que reunirá diversas piezas del ballet clásico y contemporáneo.

El programa continuará con otra gran producción del repertorio clásico: El Corsario, con coreografía de David Makhateli, que subirá a escena del 7 al 10 de mayo en el Teatro Anayansi, una obra reconocida por su virtuosismo técnico y su espectacularidad escénica.

En junio, Panamá será punto de encuentro para artistas y amantes del ballet con la realización del Festival de Danza. La programación incluirá la gala de apertura el 3 de junio, presentaciones del festival el 4 y 5 de junio, y la Gala de Clausura junto a la Gala Juvenil el 6 de junio en el Teatro Balboa Torres Torrijos, reuniendo a destacados artistas nacionales e internacionales.

La segunda mitad del año traerá una de las producciones más esperadas: Romeo y Julieta, con coreografía de Sophie Sarrote, en celebración del 55 aniversario del Ballet Nacional de Panamá. Las funciones se realizarán del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre en el Teatro Nacional.

En octubre, la programación continuará con La Bella Durmiente, una de las obras más majestuosas del repertorio clásico, que se presentará del 23 al 25 de octubre en el Teatro Nacional.

Dentro de la temporada también destaca la participación de coreógrafos internacionales que continúan enriqueciendo el repertorio de la compañía. Entre ellos se encuentra Eduardo Blanco, quien desde 2016 ha creado piezas neoclásicas que hoy forman parte importante del repertorio del Ballet Nacional.

El cierre de la temporada contará nuevamente con el coreógrafo David Makhateli, quien remontará el clásico navideño El Cascanueces. Las funciones se realizarán del 5 al 13 de diciembre en el Teatro Nacional, seguidas de una gira nacional que llevará la producción a Boquete y Colón, además de presentaciones adicionales el 21 y 22 de diciembre en el Teatro Anayansi.

La temporada 2026 también marca una nueva etapa de crecimiento artístico para la compañía con la incorporación de nuevos bailarines internacionales que se integran al cuerpo artístico, enriqueciendo el intercambio cultural y elevando el nivel técnico de la agrupación.

Con más de treinta actividades programadas durante el año, el Ballet Nacional de Panamá continúa con su misión de acercar el ballet al público, impulsar el talento nacional y fortalecer el diálogo cultural con el mundo, ofreciendo producciones de alto nivel artístico que celebran la danza, la música y la escena.

El 2026 se proyecta así como un año de intensa actividad, crecimiento y celebración para el desarrollo de la danza en Panamá.