De las Mil Polleras a las mejores playas

La provincia de Los Santos se prepara para brillar con el Desfile de las Mil Polleras, pero la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) invita a los visitantes a ir más allá de la gala folclórica.

Gloria De León, administradora de la ATP, destaca que esta temporada es la oportunidad perfecta para explorar la “Cuna de la Nacionalidad” en La Villa de Los Santos, recorriendo sitios históricos como el Museo de la Nacionalidad y la icónica Iglesia San Atanasio, donde la historia y la arquitectura colonial cobran vida.

La aventura continúa con una oferta que mezcla el campo y el mar: desde experiencias de agroturismo en fincas como Pamel y Z Ranch, hasta el relax en las arenas blancas de Isla Iguana o el surf en Playa Venao.

Para los amantes de la buena mesa, la gastronomía local se luce en paradas obligatorias como Orígenes y Tu Fonda Gourmet, que rescatan los sabores auténticos de la región, mientras que los exploradores pueden disfrutar de senderismo en el Cerro Canajagua o recorridos guiados por los manglares de Isla Cañas.