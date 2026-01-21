Def Jam, sello histórico del hip-hop, abre una división en China

Def Jam, el sello pionero del rap estadounidense fundado en 1984 en Nueva York, contará con una división en China, en la ciudad de Chengdu, la 'capital del hip-hop chino', anunció Universal Music, casa matriz de Def Jam.'China es actualmente uno de los mercados musicales más importantes y dinámicos del mundo, con una nueva generación de artistas que están dando forma a la cultura tanto a nivel local como internacional', señaló Adam Granite, vicepresidente de Universal Music, en un comunicado difundido el martes por la noche.Sello histórico de los primeros discos de Public Enemy, Beastie Boys o LL Cool J, y más tarde de algunos álbumes de Jay-Z o Kanye West, Def Jam también edita a numerosos artistas africanos y europeos a través de sus divisiones regionales.'El lanzamiento de Def Jam Recordings China refleja nuestro compromiso a largo plazo con este mercado, así como nuestra convicción de que el hip-hop chino tiene un papel fundamental que desempeñar en la evolución global del género', prosiguió Granite.Según Universal Music, Chengdu, en la provincia de Sichuan (centro-oeste), 'reconocida por su ecosistema musical dinámico y su cultura hip-hop profundamente arraigada', ha visto nacer, entre otros, al grupo Higher Brothers, estrella del género, que mezcla el mandarín con dialectos locales.El sello anunció que recurrirá a tres raperos de la región —Xie Di, Yitai Wang y Deng Dianguo 'DDG'— con el fin de identificar, acompañar y poner de relieve voces emergentes de toda China.