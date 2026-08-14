Defiende el valor de la escritura a mano

En una era donde las pantallas dominan las aulas y los teclados sustituyen al papel, la escritura a mano se ha convertido en un acto de resistencia creativa y salud mental. Bajo esta premisa, la escritora, docente universitaria y especialista en comunicación Natalia Jiménez llega a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 para presentar su obra “Garabato: Lettering y emociones”.

La autora colombiana aboga por rescatar el trazo manual como una herramienta indispensable tanto para el cerebro como para la gestión afectiva en niños y jóvenes: “El hecho de escribir a mano te fortalece todo el tema cognitivo, de memoria, de percepción. Además, de manera terapéutica es supremamente importante porque nos permite y nos da el chance de estar aquí y ahora”, resaltó.

Su propuesta invita a perderle el miedo a la hoja en blanco y a reivindicar el “garabato” no como un trazo imperfecto sin valor, sino como la primera y más pura expresión gráfica del ser humano.

Frente a la frialdad de las fuentes digitales y el pánico que a veces genera la “letra fea”, Jiménez enfatiza la autenticidad que aporta cada trazo personal. Asimismo, la investigadora explicó que utiliza el arte para guiar a los más pequeños en la identificación de emociones como la frustración, el miedo o la alegría.

Además de abordar la brecha digital que observa a diario con sus estudiantes universitarios, la escritora ofrecerá talleres prácticos durante la feria, destacando una sesión especial en la Bebeteca para incentivar el trazo desde la primera infancia.

Para Jiménez, esta visita representa la oportunidad de consolidar un compromiso de vida a través del lenguaje universal del arte.