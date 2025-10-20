Desfile de las Mil Naguas supera las expectativas

La ciudad de David, en Chiriquí, se convirtió en un vibrante escenario cultural con la celebración de la primera edición del Desfile de Las Mil Naguas, un evento que rindió homenaje al icónico traje tradicional de la cultura Ngäbe Buglé.

De acuerdo con el alcalde Joaquín De León, la convocatoria superó todas las expectativas, estimaban la participación de 2,000 personas, pero la cifra final alcanzó más de 5,000 asistentes, provenientes de más de 150 delegaciones de todo el país e incluso de Costa Rica.

El impacto del desfile, organizado por la alcaldía de David y la Unión de Gestores Culturales, no fue solo cultural, sino también económico. El alcalde De León destacó que la actividad generó un importante movimiento financiero, beneficiando especialmente a emprendedores, artesanos Ngäbes y vendedores informales.

Además de ser un espectáculo artístico de gran belleza, la jornada incluyó una feria de emprendimiento en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, consolidando el evento como un motor de desarrollo local y turístico para la familia chiricana.

La ex Miss Panamá y embajadora cultural, Rosa Iveth Montezuma, quien fue la abanderada, resumió el sentir de la jornada: “Me emociona ver y sentir el valor que se le da a nuestro traje tradicional, tanto de la mujer y el varón Ngäbe”, subrayando la relevancia de la Nagua como un símbolo esencial de identidad nacional.