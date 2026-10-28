$!Despierta tu espíritu navideño con esta carrera

La edición número 15 de “Santa’s Race” se correrá el próximo 13 de diciembre, desde las 7:00 a.m., en un circuito en las calles de Ciudad del Saber, Clayton, en Ciudad de Panamá.

La carrera pedestre, con distancia única de 5 kilómetros, servirá como preámbulo a la Navidad, realizándose en un ambiente familiar, donde chicos y grandes podrán ir disfrazados de todo motivo de las tradiciones decembrinas.

Las inscripciones abren este viernes 30 de octubre a través del sitio web: www.santasrace.com y también en las tiendas Vitamin Shoppe Panama en Costa del Este, Brisas del Golf, Condado del Rey, además en Farmás Panamá de Multiplaza y Ciudad del Saber.

Se habilitarán 3,200 inscripciones y al llegar a ese límite, se cierran los cupos, por temas logísticos y de seguridad. Los corredores podrán llevar a familiares y/o amigos para también disfrutar de otras actividades.

Los organizadores aseguraron que se entregarán “muchos premios”, más de 60, como televisores, neveras, canastas de comida y otros. Los ganadores serán los primeros de cada género (caballero y dama) que lleguen a la meta, después habrá categorías a evaluar: en silla de ruedas, mejor disfraz, mejor mascota disfrazada, mejor equipo, la idea es ser justos con todos los participantes, los cuales reciben cada uno, una medalla. De igual manera, contemplarían, en próximas ediciones, la realización de una versión para el interior del país.