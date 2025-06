Dirigentes mundiales se reúnen en Niza para abordar las amenazas sobre los océanos

Dirigentes mundiales se dan cita desde este domingo en la Costa Azul francesa para una conferencia internacional que abordará las crisis que afrontan los océanos por la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación.

La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), que abre el lunes, busca consensuar una política común y recaudar dinero para la conservación marina.

La ONU afirma que los océanos se encuentran en una situación de "emergencia" y los líderes reunidos en Niza deberán tratar de dar un giro a la situación en un momento en que las naciones aún debaten sobre qué política deben adoptar ante la minería en aguas profundas, la basura plástica o la sobrepesca.

Copatrocinada por Francia y Costa Rica, la conferencia espera la asistencia de unos 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Javier Milei.

"El planeta no puede tolerar más promesas incumplidas", dijo Lula el domingo. "O actuamos, o el planeta estará en peligro", añadió desde Mónaco.

El presidente francés, Emmanuel Macron, navegó hasta Niza desde este principado, donde asistió a un acto conexo destinado a recaudar capital privado para la conservación de los océanos.

"Tenemos el deber de movilizarnos porque la ciencia es clara y los hechos están ahí", dijo, antes de que se le unieran otras embarcaciones en el Mediterráneo en un desfile marítimo.

Por la noche, Macron ofrecerá a los dirigentes una cena a base de pescado mediterráneo antes de la inauguración oficial de la cumbre el lunes.

Desde la ciudad costera francesa, denunció el "enorme error" de los que, según él, cuestionan "la prioridad concedida al clima en el debate público".

Manifestaciones pacíficas han sido convocadas durante los cinco días que dura el evento. Un total de 5.000 policías fueron desplegados en Niza para la cita, a la que también acudirán en gran número científicos, empresarios y activistas medioambientales.

Se espera que los dirigentes del Pacífico participen masivamente y exijan, en particular, compromisos financieros concretos de los gobiernos.

En cuanto a Estados Unidos, no ha previsto enviar una delegación.

El presidente Donald Trump anunció recientemente que dará impulso a la minería del lecho marino en aguas internacionales, lo que generó amplias críticas.

- Voluntad política -

Francia ha prometido que la cumbre hará por la conservación de los océanos lo que el Acuerdo de París hizo por la acción climática global en la COP21, en 2015.

Se espera que las naciones presentes adopten una "Declaración de Niza" para ratificar una mayor protección de los océanos, junto con compromisos adicionales voluntarios por parte de gobiernos individuales.

Francia se ha fijado un listón alto y espera lograr la ratificación de 60 países para poner en marcha un tratado histórico de protección mundial de los hábitats marinos que vaya más allá de cada jurisdicción nacional.

Hasta ahora, sólo 28 países y la Unión Europea lo han firmado.

La entrada en vigor de este tratado se considera crucial para alcanzar el objetivo acordado globalmente de proteger el 30% de los océanos para 2030.

Las áreas marinas protegidas (AMP), actualmente, suponen apenas un 8,4% de la superficie total de los océanos.

"Hemos creado esta especie de mito de que los gobiernos no tienen dinero para la conservación de los océanos", declaró a la prensa Brian O'Donnell, director de Campaign for Nature. "Dinero hay. Lo que no hay es voluntad política", añadió.

Las recientes conferencias de la ONU han tenido dificultades para encontrar consensos y fondos necesarios para combatir el cambio climático y otras amenazas ambientales.

Los océanos reciben la menor financiación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.