Diversidad en el cine y las plataformas

Tanto en el cine como en las plataformas de streaming, las producciones de temática LGBTQ+ se alzan con buenas críticas y públicos cautivos.

Para Roberto King, gestor cultural del Cine Universitario, el espacio que han reclamado es evidente y positivo.

“En los festivales y el cine, este sector tiene bastiones importantes en términos de visualización y exposición de sus realidades”, agrega.

La industria de series y películas responde a lo que pide el público, según Iván Chanis, presidente de Fundación Iguales.

“Las personas LGBTQ+ existimos, nos mantenemos aquí y somos parte integral de familias, espacios de trabajo, sociedades, etc. Entonces, para el consumidor no tiene sentido que no se incluyan las vidas, identidades e historias de este grupo”, sostiene el activista.

En este mes, dedicado al Orgullo LGBTQ+, plataformas como Netflix y Amazon Prime Video han anunciado la disponibilidad de producciones bajo la temática. Entre las muy comentadas y esperadas están: