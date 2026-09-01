Dolly Parton apoyó a Tennessee tras los incendios: Big & Rich

El dúo de música country Big & Rich recordó el papel que desempeñó Dolly Parton durante los incendios forestales que afectaron a Gatlinburg y el condado de Sevier en 2016, cuando la artista dejó de lado su actividad pública para concentrarse en la asistencia a su comunidad.

En una entrevista con Fox News Digital, Big Kenny y John Rich señalaron que Parton actuó como una vecina comprometida con la emergencia, más que como una figura reconocida de la industria musical.

Rich explicó que la devastación en Gatlinburg impactó profundamente a Parton, quien se mostró preocupada por las familias afectadas y por la magnitud del daño en su localidad natal.

El dúo recordó que, durante esos días, la cantante se enfocó en coordinar apoyo y en acompañar a los residentes que habían perdido sus hogares.

Tras los incendios, Parton movilizó a artistas y organizaciones para impulsar el teletón “Smoky Mountains Rise: A Benefit for the My People Fund”, realizado el 13 de diciembre de 2016.

El evento reunió a cerca de 20 intérpretes, entre ellos Big & Rich, y permitió recaudar recursos destinados a los habitantes del este de Tennessee afectados por la emergencia.