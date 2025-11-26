Eddy Lover cuenta su versión tras arresto en Bolivia

El cantante panameño Eddy Lover ofreció sus primeras declaraciones luego de recuperar su libertad en Bolivia, donde enfrentó una denuncia por el supuesto incumplimiento de un concierto programado para el 20 de noviembre en Santa Cruz. Acompañado de su mánager, René Araúz, el artista explicó su versión de los hechos y aseguró que la situación se trató de un malentendido legal en proceso de resolverse.

Eddy Lover inició agradeciendo el apoyo recibido durante los días en que permaneció retenido. “De verdad que le agradezco un mundo. Gracias por llevar la comunicación a nuestros fans, a nuestros seres queridos”, expresó. Añadió que la experiencia fue algo inédito en su trayectoria: “Una experiencia que nunca había vivido en no sé cuántos años de carrera... no pensé contarla en este momento”.

Sobre lo ocurrido en Santa Cruz, el artista afirmó que su equipo actuó conforme a los acuerdos firmados. “Tenemos una reputación impecable, gracias a Dios... siempre nos hemos apegado a lo que dicen los contratos”, señaló. Según relató, la promotora “incumple el primer show en Santa Cruz” y, pese a los intentos por resolver la situación, “hicieron caso omiso de todas las llamadas”.

Eddy Lover sostuvo que, al ver que “el show había avanzado sin nosotros”, se limitaron a lo estipulado: “Nos apegamos entonces al contrato y vamos a penalizar: no cantamos. Eso fue lo que sucedió”.

Por su parte, René Araúz reiteró que el equipo está colaborando plenamente con las autoridades y entregando toda la documentación necesaria para aclarar el caso.