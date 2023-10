El actor de "Friends" Matthew Perry fallece a los 54 años (medios de EEUU)

Matthew Perry, uno de los astros de la comedia televisiva "Friends" fue encontrado muerto en su residencia de Los Ángeles el sábado, según reportaron medios estadounidenses.

Los cuerpos de socorro encontraron a Perry sin signos de respuesta en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles y no pudieron revivirlo, dijeron las autoridades a el diario Los Angeles Times.

El diario LA Times y TMZ fueron los primeros en reportar el suceso y ambos dijeron que no había señales de acto criminal, al citar fuentes anónimas.

Perry era mejor conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie de NBC "Friends", que tuvo 10 temporadas de 1994 a 2004.

Perry había combatido por años su adicción al alcohol y a los calmantes y estuvo en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones.

En sus memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, amantes y aquello tan terrible") Perry describe haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio.

Perry experimentó problemas de salud, incluyendo un grave problema de rotura de colon por su utilización de drogas, que requirió siete horas de cirugía y una bolsa de colostomía por varios meses.

Perry dedicó su libro a "todos los que sufren ahí afuera" y escribió en el prólogo: "debería estar muerto".

El portal especializado TMZ informó que no fueron halladas drogas en la escena el sábado y agregó que el cuerpo de Perry fue encontrado por su asistente que llamo al 911.

Perry, de 54 años, hijo de padres canadiense y estadounidense, nació en Massachusetts, y fue criado en Canadá antes de mudarse a Los Ángeles.

Además de "Friends" Perry apareció en filmes como "Fools Rush In" y "The Whole Nine Yards".

La popular comedia trataba sobre la vida de seis jóvenes neoyorquinos en correrías por líos amorosos, trabajos y lazos de amistad.

Perry y sus colegas de reparto - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer - negociaron cada uno un millón de dólares por capítulo al final de su tremendamente exitosa serie de 236 episodios, que estuvo 10 años al aire.

Como señal del duradero atractivo del programa, cada uno de los protagonistas principales presuntamente ganó 2,5 millones de dólares por aparecer en un capítulo de reencuentro en 2021.

Durante dicha emisión, Perry preocupó a los fanáticos por sus dificultades para hablar y sorprendió a sus compañeros de reparto al admitir haber sufrido "cada noche" episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

Los agentes del actor no dieron de inmediato comentarios tras las solicitudes hechas por la AFP.