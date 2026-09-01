El Canal corregirá error en nuevo libro

Un error de impresión detectado en el nuevo libro del Canal de Panamá, presentado durante la Feria Internacional del Libro, llevó a la entidad a tomar medidas correctivas para los próximos ejemplares. Desde el Canal reconocieron la equivocación y aseguraron que “fue un error al momento de la impresión, no lo justificamos y se están tomando las medidas correctivas en este momento”. La institución aclaró que, por ahora, no contempla retirar los ejemplares entregados en la FIL.

La publicación, titulada “El futuro nace en Panamá — 10 años del Canal ampliado: Plataforma estratégica global”, recoge testimonios, fotografías y antecedentes sobre la planificación, construcción y puesta en funcionamiento del tercer juego de esclusas, al cumplirse una década de su inauguración.

“Eso no le resta mérito al resto del libro”, señaló un vocero del Canal, quien destacó que la obra “tiene un valor” y fue elaborada con el apoyo de un equipo profesional. Además, resaltó su utilidad para jóvenes y estudiantes interesados en conocer la ampliación y su impacto.