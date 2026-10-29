El cultivo de opio crece en Afganistán pese a la prohibición del gobierno talibán, según la ONU

El cultivo de opio se cuadriplicó este año en Afganistán pese a la prohibición impuesta por el gobierno talibán, informó este jueves la ONU, que planteó la necesidad de que los agricultores pobres tengan alternativas productivas.

Las zonas sembradas alcanzaron 43.000 hectáreas, por encima de las 10.000 de 2025, mientras que la producción estimada de opio pasó de 300 a 1.500 toneladas, indicó la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en un informe.

Afganistán fue el mayor productor mundial de amapola, pero superado por Birmania luego de que los talibanes impusieron en 2022 una prohibición sobre el comercio en el país.

Sin embargo, la pobreza obligó a algunos agricultores a volver a producirla.

"Sin opio no podemos ni comprar comida básica", declaró a la AFP Mohamad, agricultor de 22 años en el noreste de Afganistán.

La prohibición de 2022 hizo que las áreas cultivadas con amapola cayeran de 200.000 a 10.000 hectáreas en 2025.

En Birmania se cultivaron 53.000 hectáreas en 2025, y aún no hay cifras disponibles para 2026.

Las autoridades talibanas aseguran haber destruido más de 22.000 hectáreas de amapola pero, según la UNODC, muchos cultivos se ocultan entre cereales o detrás de muros, con lo cual resultan difíciles de detectar.

Mohamad vive con sus padres en Badajshán, provincia afgana con más cultivos de amapola de opio.

"Los talibanes nos amenazan y no nos permiten cultivar opio. Lo cultivamos con mucho temor", comentó el joven, que pidió no revelar su apellido.

"Quiero comprar un auto, construir una casa y casarme. Sin opio, no puedo lograrlo", explicó.

- "La única forma" -

En mayo, dos personas murieron en enfrentamientos que estallaron cuando las fuerzas de seguridad afganas destruyeron campos de opio en Badajshán.

Otro agricultor de 35 años, también llamado Mohamad, que ara su campo de amapola con un buey, comentó que "si cultivamos trigo, no es suficiente para ganarnos la vida. Estamos obligados a sembrar amapola para tener un buen ingreso".

Mohamad dijo que se siente amenazado por las autoridades, que a veces destruyen sus cultivos, pero él continúa.

"Es la única forma de cubrir nuestros gastos", aseguró.

Una hectárea de trigo generaba poco más de 770 dólares en 2023, comparado con 10.000 dólares por una hectárea de amapola, según la UNODC.

"Los precios del opio cayeron levemente de 570 dólares por kilo en 2025 a 500 dólares por kilo en 2026, aunque sigue por encima de los niveles previos a la prohibición, de menos de 100 dólares por kilo", indicó la UNODC en un comunicado.

"El aumento por cuatro en el área cultivada de amapola de opio revela lo difícil que es mantener reducciones en el cultivo ilícito de opio cuando los agricultores pobres no tienen alternativas para alimentar a sus familias", señaló Mónica Juma, directora ejecutiva de UNODC.

El gobierno talibán reconoce que la prohibición no es una "solución sustentable y de largo plazo" sin una alternativa de apoyo a la vida de los agricultores.

Adicionalmente, Afganistán enfrenta el desafío de recibir a 6,6 millones de afganos retornados, desastres climáticos, la caída en la ayuda externa y el aislamiento financiero desde que los talibanes volvieron al poder en 2021.

El país recibió apoyo de Japón y la Unión Europea para financiar programas de cultivos alternativos.

Zikrulah, de 35 años, recibe ayuda de la ONG Afghan Aid en Badajshán con semillas mejoradas de trigo y fertilizante.

"Estamos satisfechos, requiere menos esfuerzo que el opio y estamos más tranquilos", declaró a la AFP pidiendo no revelar su apellido.