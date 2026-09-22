El desierto de Atacama florece tras intensas lluvias provocadas por El Niño

Un colorido e inusual manto de flores cubre el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos de la Tierra, después de que el fenómeno climático El Niño provocó abundantes lluvias invernales en el norte de Chile.

Bajo el suelo desértico se ocultan todo el año millones de semillas y bulbos de unas 200 especies que esperan precipitaciones para germinar, entre ellas los suspiros blancos y las patas de guanaco, que tiñen de violeta grandes extensiones.

Decenas de turistas detienen sus vehículos al borde de la carretera para tomarse fotos en el animado paisaje que, con suerte, puede incluir un arcoiris mezclado con el rojo intenso del atardecer.

Las lluvias de este invierno austral superaron los 180 milímetros en algunos puntos de la región, "montos muy altos que nunca se habían registrado", explica a la AFP César Pizarro, jefe de la sección de conservación de biodiversidad de la Corporación Nacional Forestal chilena (Conaf) en Atacama.

El agua penetró más hondo en la arena y activó más vida en este parque natural, ubicado unos 800 kilómetros al norte de Santiago, dice.

Según la Conaf, el desierto florido, como se conoce a este evento natural, este año alcanzará su máximo esplendor en octubre con una extensión de unas 15.000 hectáreas, uno de los más importantes de la historia.

"El fenómeno El Niño este año, si bien hay una gran preocupación (...) de los impactos que está provocando en muchos lugares, también genera vida o activa la vida", dice Pizarro.

Una fuerte evaporación de agua en el Pacífico frente a las costas de Perú provocó lluvias torrenciales sobre todo en el norte de Chile, entre el 16 y el 22 de julio, advierte. El fuerte temporal dejó un saldo de 13 muertos y unas 4.000 viviendas destruidas o con daños graves, según las autoridades.

El Niño, una variación natural del clima que ocurre cada dos a siete años, eleva las temperaturas superficiales en el centro y este del Pacífico ecuatorial, lo que genera cambios globales en vientos y lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Según Pizarro Gacitúa, el desierto florido que se expande entre dunas y planicies es "más que flores". Para que estas existan, hacen falta insectos, caracoles, aves, reptiles y mamíferos.

Las abejas polinizan las plantas. Los escarabajos se alimentan de sus restos y fertilizan el suelo con sus excrementos, ricos en nitrógeno y fósforo, para la siguiente lluvia.

Ante la llegada de miles de turistas a la zona, Pizarro espera que los visitantes no pisen las plantas, que usen las rutas establecidas y que no lleven mascotas a la zona, por temor a que transmitan enfermedades a la fauna local.

"Para nuestro país, el desierto florido es un orgullo, es parte de nuestro patrimonio", dice entre brotes amarillos que se levantan entre la arena. "Si bien hay varios desiertos que florecen cuando llueve, el alcance territorial y la diversidad de especies que hay acá es único".