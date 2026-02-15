El famoso gato Larry celebra 15 años en el 10 de Downing Street

El gato Larry celebra este domingo sus 15 años en la casa situada en 10 Downing Street, en Londres, una longevidad muy superior a la de la mayoría de los dirigentes británicos.

Cuatro datos sobre el felino más famoso de un país conocido por su amor a los animales.

- Pedigrí -

Larry llegó al 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe del Gobierno británico, el 15 de febrero de 2011, procedente del refugio para perros y gatos de Battersea, con la misión de cazar ratones.

Este gato atigrado tiene incluso su propia ficha en el sitio oficial de Downing Street, donde es presentado como "jefe cazador de ratones".

"Larry pasa sus días dando la bienvenida a los invitados, inspeccionando los dispositivos de seguridad y probando la calidad del mobiliario antiguo para echarse una siesta", puede leerse allí.

Pero su edad no está clara. Consultado al respecto, Downing Street no hizo comentarios. Algunos dicen que tiene 19 años, lo que equivaldría a 92 años de un ser humano.

- Seis primeros ministros -

Larry vio pasar a varios primeros ministros. Fue recibido en 2011 por el conservador David Cameron, quien dejó el cargo en 2016 tras el impacto de la victoria del "sí" en el referéndum sobre el Brexit.

Después atravesó las turbulencias del divorcio con la Unión Europea que se llevaron por delante a Theresa May en 2019, antes de ser testigo del "partygate", las reuniones festivas ilegales organizadas en Downing Street durante la pandemia por Boris Johnson.

También llegó a conocer a Liz Truss, efímera primera ministra (49 días) en 2022, y convivió con Rishi Sunak y su perra labrador llamada Nova.

Finalmente presenció la alternancia política, con la llegada al poder del laborista Keir Starmer en julio de 2024.

- Gato estrella -

Larry puede presumir de tener una cuenta en X seguida por más de 877.500 personas. Se trata de una cuenta humorística creada por un usuario anónimo, donde, entre videos sobre sus congéneres, Larry se queja del clima y lanza pullas a los políticos, con Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, como blanco recurrente.

Sus primeros 100 días en Downing Street también fueron objeto de un libro, "The Larry Diaries", publicado en octubre de 2011.

Señal de su estatus de estrella mundial, suele robar protagonismo a los dirigentes extranjeros recibidos en el "10".

En diciembre, durante la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Larry estaba presente en la escalinata. Y en enero hizo tropezar a un fotógrafo en la alfombra roja al meterse entre sus piernas durante la visita del dirigente polaco Karol Nawrocki.

- Sus competidores -

Sin embargo, Larry no es el único felino de Downing Street. Debe convivir con dos "intrusos": los gatos de la familia Starmer, JoJo y Prince.

Porque Downing Street no solo funciona como oficina, sino también como residencia de los primeros ministros en ejercicio, para quienes así lo deseen, incluida la familia Starmer, según informó la BBC.

En septiembre de 2024, Starmer anunció la llegada de Prince, un gato siberiano, tras arduas "negociaciones" con sus dos hijos, que inicialmente querían un perro.

Pero que los admiradores de Larry estén tranquilos: se le considera un funcionario permanente y, por lo tanto, puede quedarse en Downing Street, a diferencia de los otros felinos, que se marcharán con sus dueños.