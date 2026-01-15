$!El festival Crossroads fusiona música, educación y cultura

Los preparativos para la cuarta edición del Festival Panama Crossroads están en su recta final. El evento se desarrollará del 29 al 31 de enero en la ciudad de Panamá, con una lista que incluye artistas de la talla de Residente, Orishas y Señor Loop, un programa educativo gratuito y un espacio gastronómico de alto nivel.

Lloyd Keene, fundador del evento, anunció la integración de la banda panameña Loujay al grupo de artistas ya conocido. “Es una banda panameña que tiene buena proyección y música, y van a estar tocando el viernes”, dijo.

En la cartelera también se encuentran los hermanos Keene, Némula, Entre Nos, Louie Vega, Mano Le Tough, Awen, entre otros.

Otras novedades para este año son una aplicación que les permitirá a los asistentes conectarse en vivo, ver los horarios de los cinco escenarios en simultáneo y organizarse.

“Va a haber un mapa 3D en vivo de lo que pasa en el festival. Este año se ha incluido que se pueda pedir la comida de los locales en el festival antes de llegar o recibir la comida en un lugar preestablecido”, explicó Keene.

Para este evento se activará “Tribu Crossroads”, un chat de WhatsApp con moderador para las personas que no tienen con quién ir al festival y quieran armar un grupo.

En el espacio gastronómico se tiene contemplado un show en vivo con seis chefs invitados.

“Es uno de los shows más bonitos que tiene el festival. Se ha hecho una curaduría que pretende revisar los orígenes de la gastronomía panameña, que es única”, explicó Keene.

Las personas podrán degustar platos de la comida china, afrocaribeña, colonial hispana y colonial francesa, con un show en vivo el viernes (4:00 p.m.) y sábado (6:00 p.m.).