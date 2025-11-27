$!El Festival del Chicheme llega a Colón

El Centro de Arte y Cultura de Colón y la organización Hello Chombi presentarán este 29 de noviembre la primera edición del Festival del Chicheme Colonense, un evento dedicado a resaltar uno de los sabores más arraigados en la provincia.

Abel Aronátegui, director del CACCO, explicó que esta iniciativa “busca reafirmar el valor del chicheme como símbolo gastronómico y cultural de Colón”. Destacó que esta bebida tradicional forma parte de la memoria colectiva y representa la creatividad, herencia culinaria e identidad de la comunidad colonense y añadió que esperan un impacto que fortalezca la participación comunitaria y la cohesión social.

Por su parte, Rachel Mottley, coordinadora del festival y representante de Hello Chombi, explicó que los 14 chichemeros fueron seleccionados por su trayectoria y por el reconocimiento otorgado por la comunidad

“Entrevistamos a cada uno para conocer sus historias de superación y el legado que continúan gracias a sus ancestros”, comentó Mottley.

Uno de los mayores retos del proyecto fue la adaptación de los vendedores a las redes sociales, ya que muchos son personas mayores. “Hemos trabajado en ello y hoy cuentan con buena aceptación, tanto del público como de ellos mismos, hacia esta nueva era digital”, señaló.