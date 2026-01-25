El Festival Eco Summit impulsó la educación ambiental y el reciclaje en la ciudad

La Alcaldía de Panamá en alianza con el Ministerio de Ambiente, realizó ayer sábado 24 de enero el Festival Eco Summit, una jornada dedicada a la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el emprendimiento sostenible, que reunió a familias, estudiantes y emprendedores en un ambiente de aprendizaje y convivencia.

El Parque Summit aseguró que durante el festival se logró la recolección de más de 500 libras de material reciclable, mientras cientos de niños y niñas participaron en talleres educativos y actividades interactivas enfocadas en el cuidado del ambiente, reforzando la importancia de prácticas responsables desde edades tempranas.

La agenda incluyó recorridos guiados por el jardín botánico, jornadas de ecointercambio, un mercadito de emprendedores sostenibles, actividades educativas para niños y jóvenes, así como presentaciones culturales y folclóricas que cerraron la jornada.

El Festival Eco Summit se consolidó como un espacio de encuentro comunitario para promover la sostenibilidad, fortalecer la conciencia ambiental y reafirmar el compromiso con la conservación de la biodiversidad.