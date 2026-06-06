El ITSE albergará la primera Olimpiada Regional de Robótica WRO Panamá 2026

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) será la sede de la inauguración de la primera Olimpiada Regional de Robótica WRO Panamá 2026, evento que reunirá a niños y jóvenes estudiantes de diferentes regiones del país el próximo 12 de junio.

La actividad iniciará a las 8:00 a.m. y forma parte de la nueva temporada de competencias que busca impulsar la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación entre los estudiantes panameños.

La Olimpiada Regional de Robótica servirá además como plataforma de preparación y clasificación rumbo a la Olimpiada Mundial de Robótica, que se celebrará este año en Puerto Rico bajo la temática “Robots Meet Culture” (Los robots se encuentran con la cultura).

Los organizadores del evento extendieron la invitación al público a participar de esta jornada educativa y tecnológica que busca resaltar el talento de las nuevas generaciones y promover el desarrollo de habilidades en robótica e innovación.