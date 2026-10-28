$!El legado de Griselda López: ética, docencia y letras que trascienden

El fallecimiento de la profesora Griselda Alcira López Pérez ha generado un profundo pesar en el ámbito periodístico, educativo y cultural de Panamá.

Colegas, exalumnos y directivos coinciden en que su partida deja un vacío, así como un legado de ética y vocación que seguirá guiando a las nuevas generaciones.

El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, Edgardo Murgas, expresó que “su vocación como docente contribuyó de manera significativa a la formación integral de los estudiantes de periodismo”. Asimismo, resaltó su labor como promotora de las letras, mediante círculos de lectura, y su impulso a los cineclubes, espacios dedicados a analizar producciones de gran impacto nacional e internacional.

Por su parte, Félix Estrada Kapell, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí, manifestó que la muerte de la profesora López representa una gran pérdida. La describió como “un referente en el manejo de la ética dentro del periodismo” y aseguró que “se siente el vacío dentro de la pluma panameña y la profesión”, destacando además su responsabilidad y su rol como formadora de generaciones.

En la misma línea, Raquel Robleda, del Consejo Nacional de Periodismo, afirmó que Griselda López “nos deja enseñanzas que trascienden, relatos para comprender nuestra sociedad y el ejemplo de una vida que sin duda dejó huella”.

Su colega y compañero en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, Garritt Geneteau, afirmó: “En el ámbito académico, López contribuyó a la formación de numerosas generaciones de periodistas, muchos de los cuales han alcanzado posiciones relevantes en los medios de comunicación del país. Su trayectoria representa un legado para las presentes y futuras generaciones, por su defensa de un periodismo ético, responsable y comprometido con la sociedad panameña. Su aporte a la comunicación social y a la formación profesional constituye parte de su huella en la historia del periodismo nacional”.

Por su parte, el profesor Erick Miranda Patiño, docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), planteó: “Su contribución más importante, desde mi perspectiva, fue la formación de generaciones de periodistas y comunicadores sociales en la Universidad de Panamá, así como su valioso aporte a la literatura nacional con el que enriqueció la narrativa panameña mediante cuentos, relatos y ensayos

Finalmente, el comunicador social Eduardo Lim Yueng recordó que el Fórum de Periodistas lamentó su deceso y destacó que, en vida, se le otorgó el Premio Excelencia, el reconocimiento anual a trayectorias destacadas.