El Ministerio de Cultura desarrolla jornada de talleres en Artes Visuales Fest 2026

El Ministerio de Cultura informó que, en el marco de Artes Visuales Fest 2026, se desarrolló una jornada de creatividad, aprendizaje e intercambio cultural a través de una serie de talleres que buscan acercar el arte a la comunidad.

Entre las actividades destacadas, la entidad destacó que se realizó el Taller de Fotografía de los Pueblos Originarios, facilitado por el fotógrafo Abner Veltier, así como el Taller de Foto en Desarrollo, también impartido por él, donde se compartieron herramientas y experiencias sobre el lenguaje visual y documental.

Asimismo, se llevó a cabo el Taller de Instalación Artística, dirigido por la artista Eleonora Dallasta, enfocado en nuevas formas de expresión contemporánea. De igual forma, el taller “Explosión de Colores”, a cargo del Colectivo Cosmovisión Indígena, destacó la identidad, la tradición y el color como elementos centrales.

Finalmente, la institución reiteró que continúa impulsando espacios de formación y encuentro que fortalecen las artes visuales y promueven la diversidad cultural en el país.