$!El mítico Sherlock

Sigue a un joven Sherlock Holmes de 19 años antes de convertirse en el legendario detective. La serie explora sus primeros casos, sus errores y cómo desarrolla su método deductivo, mientras se ve envuelto en conspiraciones y misterios que pondrán a prueba su mente.

Además, presenta una narrativa en la que conoce a su rival James Moriarty durante su juventud. Asimismo, se desarrolla a profundidad sus lazos familiares con personajes de las novelas como Mycroft Holmes e integra personales originales

. Cuenta con una temporada con 8 episodios, estrenada en Amazon Prime este mes de marzo. Dirigida por Guy Ritchie.