$!El musical de Erika Ender abrirá preventa de boletos

La preventa de boletos para “Erika Ender, el musical” iniciará este 15 de mayo, una noticia que ha generado gran expectativa debido a que ya existen funciones completas reservadas por diversos grupos.

El director Benjamín Cohen adelantó que esta puesta en escena, que se estrenará en noviembre en el Teatro Nacional, será “apoteósica” y superará el nivel de sus éxitos anteriores.

La preparación para este estreno incluyó un viaje histórico a México, donde una delegación panameña recibió clases magistrales y se presentó en el musical Malinche de Nacho Cano.

Durante este intercambio, el talento nacional sorprendió al elenco internacional por su calidad en canto y baile, demostrando que la producción local está al nivel de las grandes plazas del mundo. “Es primera vez en la historia del teatro panameño que artistas viajan a un escenario internacional a presentarse”, destacó Cohen sobre esta experiencia que sirvió para perfeccionar cada detalle de la obra.

Además del talento actoral, la producción ha resaltado la excelencia técnica del equipo panameño, incluyendo el diseño de vestuario que estuvo a la par de los estándares de Malinche.

La productora Irma Ortiz señaló con orgullo que el trabajo realizado en el patio no tenía nada que envidiar a las producciones extranjeras: “No diferenciabas cuáles eran los originales de Malinche y cuál era el vestuario panameño, estamos a la altura”.

Con este respaldo, el musical de Erika Ender se perfila como la propuesta más ambiciosa del teatro musical panameño para este 2026.