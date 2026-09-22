El Pájaro Azul de la Felicidad celebra los 65 años del Teatro en Círculo. Más que una aventura, la obra es una fábula sobre aprender a mirar con el corazón. En su recorrido, los hermanos descubren que la verdadera felicidad no está lejos, sino en las cosas simples de la vida y en el amor al prójimo que se revela al caminar, con una puesta que promete abrazos invisibles y magia para toda la familia

La Asociación de Teatro en Círculo y el Ministerio de Cultura presentan esta puesta en escena familiar basada en la célebre obra alegórica del dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, estrenada en 1908.

Se trata de “El Reencuentro: una producción, dos generaciones”, que revive el montaje de 2002 ahora en 2026 bajo la dirección del maestro Edwin Cedeño, con asistencia de Arturo Wong Sagel y coreografías de ballet de Chelita Guillén.

La historia sigue a Tyltyl y Mytyl, dos hermanitos que emprenden un viaje mágico en busca del Pájaro Azul, símbolo de la felicidad, para curar una profunda tristeza. Guiados por la luz y la esperanza que nunca se apaga, exploran mundos fantásticos donde habitan hadas, objetos animados y criaturas extraordinarias que los harán suspirar desde su asiento.

La temporada va hasta el 27 de septiembre en el Teatro en Círculo, con funciones de martes a sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m. Las puertas abren una hora antes y las entradas están disponibles en @tustiquetes.