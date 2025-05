Con una mezcla de pasión literaria, sarcasmo culto y una pizca de humor, Lázaro Abrahan Pérez, quien se hace llamar “El Friki de los Libros” en las redes sociales, ha logrado que miles de personas se interesen por la literatura y la ortografía.

Cuenta que la idea de crear su perfil en redes surgió por su pasión de enseñar, algo que hacía en Cuba, pero al llegar a Panamá no pudo continuar e incursionó en el marketing y la publicidad, como creador de contenido en redes.

“Me fui especializando en el mundo digital y me di cuenta que todo lo que yo sé y todo lo que soy en mi esencia no lo usaba y no tenía con quién compartirlo, porque ya no estaba enseñando, pero me di cuenta que uno tiene todo el mundo a su disposición y esa gran aula que son las redes sociales. Ahí empecé con mi cuenta a hablar de libros y hemos ido creciendo a pasos agigantados”, dijo.

En su perfil, las personas pueden encontrar desde insultos antiguos, aprender nuevas palabras, maneras antiguas de llamar las cosas y términos que están en “peligro de extinción”. “Hay palabras que yo las amo solo por el sonido. Displicencia la repito mucho en los videos y es esa forma de hacer enojar al otro, me gusta cómo suena”, afirmó.

En cuanto al boom que tienen los libros en plataformas como Instagram y TikTok, Pérez asegura que está muy feliz porque siente que la lectura está de moda y ese es un buen hábito.

“Las redes han hecho que hayamos vuelto al libro físico, a marcar los libros, a poner post-it, a crear como todo un romanticismo alrededor de la lectura. A mí eso me fascina”, expresó.