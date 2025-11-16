El papa recibe al mundo del cine, un "laboratorio de esperanza"

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a cerca de 200 profesionales del cine, entre ellos los actores Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Monica Belluci, y describió el séptimo arte como un "laboratorio de la esperanza".El pontífice, de 70 años, estrechó la mano a todos los invitados en el Palacio Apostólico, donde el director y guionista estadounidense Spike Lee le regaló una camiseta del equipo de baloncesto New York Knicks. Entre los invitados figuraban también los directores italianos Dario Argento y Matteo Garrone.Durante una audiencia, el papa agradeció al cine por ser "un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos", y que sabe asociar el entretenimiento "con la narración de la aventura y lo espiritual del ser humano".El cine, insistió, es un "laboratorio de esperanza, un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino".A continuación, el pontífice instó a las instituciones a seguir apoyando la cultura y el séptimo arte. "Las estructuras culturales como los cines y teatros son los corazones palpitantes de nuestros territorios" y "contribuyen a su humanización", dijo, en un discurso que fue ampliamente aplaudido."Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en este ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena", afirmó.Tras la recepción, la actriz Cate Blanchett declaró a los periodistas que "sus palabras fueron extraordinarias"."Ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención. Habló de la compasión y de interesarse por los problemas del mundo", señaló.- Enfrentarse a "las heridas del mundo" -El Vaticano afirmó el miércoles que la invitación al mundo del cine buscaba explorar "las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos"."Nuestra época necesita testigos de esperanza, belleza y verdad: a través de su obra artística, ustedes pueden encarnarlos", confió el sumo pontífice a los profesionales del cine.No es la primera vez que un papa celebra un evento así. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, invitó al Vaticano en junio de 2024 a más de 100 actores, entre ellos Stephen Colbert, Whoopi Goldberg y Jimmy Fallon.Antes de la ceremonia de este sábado, León XIV enumeró sus cuatro películas favoritas, la mayoría de ellas enfocadas en la esperanza: "¡Qué bello es vivir!", de Frank Capra; "La novicia rebelde", de Robert Wise; "Gente corriente" o "Gente como uno" de Robert Redford, y "La vida es bella", de Roberto Benigni.Durante el encuentro, el papa incitó a sus invitados a enfrentarse "a las heridas del mundo"."La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas, piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo investiga", dijo con emoción.