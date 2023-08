“El poder de la ropa” presenta nuevos capítulos

Los autores mexicanos Lucy Lara y Antonio González reeditan su libro “El poder de la ropa”, agregando dos capítulos, el cual presentaron esta semana en la Feria Internacional del Libro.

“Se trata de cómo tú puedes usar la ropa como una herramienta social y de trabajo para alcanzar tus metas”, manifiesta Lara.

Los autores aseguran que hallaremos tips desde cómo vestir mejor el cuerpo que nos tocó, cómo podemos reflejarlo, hasta armar toda una dinámica de lo que queremos decir.

“Porque en cinco segundos, la gente lee quién eres a través de cómo vienes vestido o arreglado y por tu expresión corporal”, sostiene Lara.

“Trabajamos en la moda desde hace muchísimos años, básicamente somos periodistas, Lucy es diseñadora, pero se dedicó al periodismo, yo estudié letras, pero me dediqué toda mi vida al periodismo y pues tenemos más de 30 años en la industria de la moda, trabajando como periodistas, esto es lo que nos da un poquito la autoridad para hablar de estos temas”, dice González.

Con este bagaje, los autores también han disfrutado de los prestigiosos desfiles de moda en el mundo, porque se han dedicado a la alta moda, en la mayoría de las ocasiones.

Para preparar este libro, González asegura que fue una idea de Lara, “una travesía muy llena de gozo, muy especial”. Ambos comentan que ha sido interesante el recorrido con el libro, porque al principio las personas hablaban mucho de elegancia, una palabra que se ha quedado rezagada.

“A la gente como que ya no le parece mucho ser elegante; eso sí, se mantiene el tema de la primera entrevista de trabajo. A mí me habla muchísima gente para preguntarme qué me pongo en esta boda, qué me pongo en mi fiesta, qué me pongo si es la fiesta de mi hija y así, pero en general, la dinámica tiene que ver con que las personas se abruman con el código de vestimenta, ya que tienen que elegir entre muchas opciones y realmente a nosotros nos parece muy fácil porque nos hemos dedicado mucho a esto”.

Es la primera vez de ambos escritores en la FIL y la recepción de la gente ha sido muy buena. “El público estuvo interesadísimo, participativo, me dio mucho gusto de tener la sala llena, significa que hay mucho interés, es muy estimulante para los autores”, González.

“El poder de la ropa” está desde hace diez años a la venta, “esta es una versión con dos capítulos nuevos y es un libro para toda clase de edades y condiciones. Si sabes mucho de moda, te va a gustar; si sabes poco de moda, te va a gustar. Hombre o mujer, cualquier tema que tengas en cuestión de género o de talla, vas a encontrar algo para ti. Aparte de las librerías, también lo pueden adquirir en ebook”, Lara.