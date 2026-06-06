Lluvias afectan funcionamiento de la potabilizadora en Bocas del Toro

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó, a través de su cuenta de X, que la planta potabilizadora de San San Druy, en Guabito, provincia de Bocas del Toro, mantiene suspendidas sus operaciones debido al aumento en los niveles de turbiedad del agua, provocado por las recientes lluvias en la zona.

La entidad explicó que también se registra una obstrucción en la toma de agua, situación que impide el funcionamiento normal de la planta.

Además, señalaron qué personal operativo del IDAAN se encuentra en el área y realizará las labores de limpieza del cauce una vez disminuya el caudal del río, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.