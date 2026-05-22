$!El pollo se apodera de la cocina nacional

Las wings se han convertido en uno de los platillos más populares entre los panameños. Ya no solo forman parte de reuniones deportivas o salidas casuales, sino que ahora ocupan un lugar importante en restaurantes, food trucks y emprendimientos gastronómicos que apuestan por nuevas recetas y combinaciones de sabores.

Para el chef independiente Alexis Sáez, esta tendencia ha crecido porque las personas buscan experiencias más dinámicas al momento de comer. “Las wings se han vuelto muy populares porque son fáciles de compartir y permiten experimentar con muchos sabores y estilos diferentes”, manifestó el experto en gastronomía.

Sáez explicó que el pollo continúa siendo una opción favorita por la variedad de preparaciones que ofrece. “El pollo nunca pasa de moda, pero ahora las personas quieren probar propuestas más creativas, con salsas diferentes y una presentación atractiva”, señaló el chef.

Desde sabores clásicos como barbecue y búfalo, hasta combinaciones con miel, ajo, maracuyá o picantes extremos, las wings siguen ganando terreno entre los consumidores panameños, consolidándose como uno de los platillos favoritos del momento.